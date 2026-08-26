Arıkan'dan Kars'ta Adalet ve Liyakat Vurgusu

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Kars İl Başkanlığı binasının açılış töreni ile STK ve Medya Buluşması toplantısına katıldı.

Arıkan, Saadet Partisi Kars İl Başkanı Nesimi Demir ve bazı parti yöneticileriyle yeni il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

Daha sonra kentteki bir otelde düzenlenen STK ve Medya Buluşması toplantısında konuşan Arıkan, il il gezdiklerini, vatandaşların sorun ve taleplerini yerinde dinlediklerini söyledi.

Mahmut Arıkan, göreve başladığından bu yana 200'den fazla il ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirterek, "Ankara'da bulunduğumuz gün sayısı dışarıda bulunduğumuz gün sayısından daha az. Sürekli nabız tutuyoruz, sürekli sizler gibi değerli insanlarla bir araya geliyoruz ve her yerde üç aşağı beş yukarı aynı sorunların konuşulduğunu görüyoruz. Batıya, Kuzeye, Güneye, Doğu'ya da gidersen git ortak problemin adalet olduğunu görüyorum. Ortak problemin liyakat olduğunu görüyorum." dedi.

Kars'ın hak ettiği yatırımlara kavuşturulması gerektiğini dile getiren Arıkan, şunları kaydetti:

"Hatırlayanlar vardır, Allah rahmet eylesin Necmettin Erbakan hocamız ağır sanayi hamlesi kapsamında 1993'te Kars Şeker Fabrikası'nı burada faaliyete geçirmişti. Türk Şeker bünyesinde Kars ekonomisine çok büyük değerler katmıştı. O yıllarda yıllık kapasitesi 200 bin ton pancar, 28 bin ton şeker olan fabrika geçen yıl ne kadar pancar işlemiş biliyor musunuz? Sadece 94 bin ton, 200 bin tondan 94 bin tona düşmüş. 28 bin ton olan şeker üretimi 13 bin 900 tona düşmüş. O da masaya atılması gereken bir şey. İdarecilerin cevap vermesi gereken sorulardan birinde bu olduğunu söylüyorum."

Arıkan, daha sonra STK temsilcilerinin sorun ve taleplerini dinledi.

Kaynak: AA