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Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Dünya Avşarlar Derneği heyetini kabul etti

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Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Dünya Avşarlar Derneği heyetini kabul etti
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Dünya Avşarlar Derneği Genel Başkanı Şeref Kocakaya ve heyetini makamında kabul etti. Ziyarete ilişkin görüşmenin fotoğrafları partinin resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Dünya Avşarlar Derneği Genel Başkanı Şeref Kocakaya ve heyetini makamında kabul etti.

Saadet Partisi resmi sosyal medya hesabından, ziyarete ilişkin, "Genel Başkanımız Mahmut Arıkan, Dünya Avşarlar Derneği Genel Başkanı Şeref Kocakaya ve beraberindeki heyeti kabul etti" açıklamasıyla birlikte görüşmeye ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

Kaynak: ANKA
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