Kahramanmaraş'ta Ortaokulda Silahlı Saldırı... Arıkan: Ülkedeki Çürüme Artık Sokakları Aşmış, Okul Koridorlarına, Sınıfların İçine Kadar Sızmıştır

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda yaşanan silahlı saldırılara ilişkin, ülkedeki kötü gidişatın okul koridorlarına kadar taştığını belirtti. Arıkan, silah bulmanın ilaca ulaşmaktan daha kolay olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda düzenlenen silahlı saldırılara ilişkin, "Bu ülkede bir şeyler sadece bozulmuyor, kökünden çürüyor. Bu çürüme artık sokakları aşmış, okul koridorlarına, sınıfların içine kadar sızmıştır. Silaha ulaşmanın ilaca ulaşmaktan daha kolay olduğu, makam odalarını korumak için seferber edilen imkanların binde birini öğretmenini, öğrencisini korumak için kullanmayan bir düzen, çürümüş bir düzendir" dedi. Arıkan, Kahramanmaraş'a partiden bir heyet gönderildiğini belirtti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Dün Siverek, bugün Kahramanmaraş... İki gün, iki okul, aynı dehşet. Çocuklarımızın ders dinlemesi gereken sıralarda artık kurşun sesleri yankılanıyor. Hayatını kaybeden evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyorum. Milletçe yüreğimiz yanmaktadır. Buradan haykırıyorum: Bu ülkede bir şeyler sadece bozulmuyor, kökünden çürüyor! Bu çürüme artık sokakları aşmış, okul koridorlarına, sınıfların içine kadar sızmıştır. Silaha ulaşmanın ilaca ulaşmaktan daha kolay olduğu, Makam odalarını korumak için seferber edilen imkanların binde birini öğretmenini, öğrencisini korumak için kullanmayan bir düzen; çürümüş bir düzendir. Bu ihmalin bedelini, bugün maalesef savunmasız çocuklarımız canlarıyla ödüyor."

TBMM Milli Eğitim Komisyonu Üyesi Samsun Milletvekilimiz Mehmet Karaman başkanlığında bir heyet görevlendirilerek Kahramanmaraş'a gönderilmiştir. Olayda ihmali ve sorumluluğu olan yetkililerle ilgili tüm idari ve hukuki sürecin takipçisi olacağız. Milletimizin başı sağolsun."

Kaynak: ANKA
Kahramanmaraş'ta okula saldırı: 4 ölü, 20 yaralı

Bir okul saldırısı da Maraş'ta! Ölü ve yaralılar var
Osimhen'den büyük fedakarlık

Tek hareketiyle gönülleri fethetti
'Sıkıldım' diyerek eşinden boşanan Hanife, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

"Sıkıldım" diyerek boşanmıştı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
ABD'li gazeteciden olay sözler: Cinsel işkence İsrail’de bir devlet politikasıdır

Canlı yayında olay sözler: Erkekler köpeklerin tecavüzüne uğruyor
Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal

Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal
Osimhen'den büyük fedakarlık

Tek hareketiyle gönülleri fethetti
Polis, mağazadan kaçırdığı çocuğu bıçaklayan kadını vurarak öldürdü

Polis önce uyardı, sonra öldürdü
Seçim ne zaman yapılacak? Erdoğan'ın yanıtı hayli net oldu

Seçim ne zaman yapılacak? Erdoğan'ın yanıtı hayli net oldu