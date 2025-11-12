Haberler

Saadet Partisi'nden Şehit Pilotlara Ziyaret

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, dün meydana gelen uçak kazasında şehit olan pilotlar Serdar Uslu, Nuri Özcan ve Nihat İlgen'in Kayseri'deki ailelerini ziyaret etti.

Arıkan, ziyaretlerinde şehit yakınlarına başsağlığı ve sabır dileklerinde bulunarak, "Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet, makamları ali olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
