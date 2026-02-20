Haberler

Mahmut Arıkan: Türkiye, Gazze Barış Kurulu'ndaki Varlığıyla Filistin'in Toptan İlhakına Meşruiyet Sağlayan Bir Ülke Konumuna Düşürülmemelidir

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gazze Barış Kurulu toplantısını eleştirerek, alınan kararların Filistin'in bağımsızlık davasını zedelediğini ve bu kurulu 'sözde' olarak nitelendirdi. Türkiye'nin dayatmalara boyun eğmemesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gazze Barış Kurulu toplantısında alınan kararlara ilişkin "Adalet, güçlünün kılıcı altında değil, haklının yanında durarak tesis edilir. Türkiye, Washington'ın 'çözüm' adı altındaki dayatmalarına boyun eğmemelidir. Türkiye bu kuruldaki varlığıyla Filistin'in toptan ilhakına meşruiyet sağlayan bir ülke konumuna düşürülmemelidir" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Gazze Barış Kurulu"na ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Arıkan, "Ramazan-ı Şerif'in ilk gününde, ilk toplantısını yapan sözde 'Gazze Barış Kurulu' bir tiyatrodan ibarettir. Katili 'barış elçisi', işgalciyi 'güvenlik mağduru' gösteren hiçbir kurulun, hiçbir planın meşruiyeti yoktur" dedi. Arıkan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Toplantıda alınan 'ekonomik paket' ve 'güvenlik koridoru' kararları, Filistin'in bağımsızlık davasını bir gayrimenkul projesine indirgeme gafletidir. Gazze bir ticaret sahası değil, İslam dünyasının onurudur."

Trump'ın 'hızlı çözüm' dediği şey, Filistin halkını topraksız, Kudüs'ü statüsüz bırakma planıdır. Bu masanın amacı Gazze'yi kurtarmak değil, işgalciyi bölgeye tamamen yerleştirmektir. Bu toplantının yapıldığı gün Siyonist İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak edeceğine dair açıklamalar yapması, Batı Şeria bölgesindeki kayıt dışı arazilerin İsrail adına tescilini öngören planı devreye sokması ise manidardır.

Saadet Partisi olarak bu açık gerçeklere rağmen Gazze Barış Kurulu'nda yer alan iktidara sesleniyoruz: Adalet, güçlünün kılıcı altında değil, haklının yanında durarak tesis edilir. Türkiye, Washington'ın 'çözüm' adı altındaki dayatmalarına boyun eğmemelidir. Türkiye bu kuruldaki varlığıyla Filistin'in toptan ilhakına meşruiyet sağlayan bir ülke konumuna düşürülmemelidir. Gerçek barış ancak nehirden denize özgür bir Filistin'le mümkün olacaktır."

