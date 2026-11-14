Saadet Partisi Başkanı Arıkan, YENİ Parti liderliğine seçilen Özel'i tebrik etti

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(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, YENİ Parti Genel Başkanlığına seçilen Özgür Özel'i tebrik ederek kurultayın YENİ Parti camiasına ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, YENİ Parti 1. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçilen Özgür Özel'i tebrik etti. Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"YENİ Parti'nin bugün gerçekleştirilen Kuruluş Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Sayın Özgür Özel'i tebrik ediyor; kurultayın YENİ Parti camiasına ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: ANKA