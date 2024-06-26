Saadet Partisi'nde olağanüstü kongre iptal edildi

Saadet Partisi, 30 Haziran'da yapılacak olan 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin iptal edildiğini açıkladı

OLAĞANÜSTÜ KONGRE İPTAL EDİLDİ

Saadet Partisinin 30 Haziran'da yapılacak 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin tarihinde değişikliğe gidildi. Partiden yapılan açıklamada, kongrenin olağan kongre tarihinde yapılacağı belirtildi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

KONGRE TARİHİ DAHA SONRA AÇIKLANACAK

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Saadet Partisi olarak 30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirecek olduğumuz 3. Olağanüstü Büyük Kongremizin görülen lüzum üzerine olağan kongre tarihinde yapılması uygun görülmüştür." ifadesi yer aldı." Açıklamada, partinin olağan kongre tarihinin daha sonra bildirileceği belirtildi.

PARTİ, GENEL BAŞKAN ADAYI OLARAK MAHMUT ARIKAN'I SEÇTİ

Karamollaoğlu, kongre öncesi kameralar karşısına geçerek, Saadet Partisi'nin Yüksek İstişare Kurulu (YİK) kararı ile genel başkan adayını Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan olarak açıkladı.

Mahmut Arıkan

BİROL AYDIN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Öte yandan Saadet Partisi Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın, Saadet Partisi'nin 30 Haziran'da yapılacak olağanüstü kongresinde genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Birol Aydın