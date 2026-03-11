45 yıl ile aranan firari hükümlü yakalandı
Kırıkhan'da dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından toplamda 45 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş cezası bulunan S.E. isimli kadın, polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 45 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.E. isimli kadın, polis tarafından yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamındaki GBT sorgusunda 'dokunulmazlığını ihlal etme', 'dolandırıcılık' ve 'hırsızlık' suçlarından hakkında 45 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.E., yakalandı. Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı