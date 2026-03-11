Haberler

45 yıl ile aranan firari hükümlü yakalandı

45 yıl ile aranan firari hükümlü yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkhan'da dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından toplamda 45 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş cezası bulunan S.E. isimli kadın, polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 45 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.E. isimli kadın, polis tarafından yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamındaki GBT sorgusunda 'dokunulmazlığını ihlal etme', 'dolandırıcılık' ve 'hırsızlık' suçlarından hakkında 45 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.E., yakalandı. Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
BM Güvenlik Konseyi'nden İran kararı

Hem Rusya hem de Çin sırtını döndü! İran'a bir darbe de BM'den
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi'ndeki son 16 takımın en düşük bütçeli ikinci takımı Galatasaray

İşte G.Saray'ın başarısının tesadüf olmadığının en büyük kanıtı
Resmen onaylandı: TFF'den tarihe geçecek karar

Resmen onaylandı: TFF'den ligin seyrini değiştirecek karar
Trump, İspanya'yı açıkça tehdit etti: Ticareti kesebiliriz

Diz çöktüremediği lideri tehdit etti
Babanın çatıdan attığı demir oğlu öldürdü

Temizlediği çatıdan indi, oğlunu kanlar içinde yerde buldu
Şampiyonlar Ligi'ndeki son 16 takımın en düşük bütçeli ikinci takımı Galatasaray

İşte G.Saray'ın başarısının tesadüf olmadığının en büyük kanıtı
İlk görüşme yapıldı! Tedesco, 40 milyon euroluk golcüyü Fenerbahçe'ye getiriyor

40 milyon euroluk golcüyü Fenerbahçe'ye getiriyor
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi

Beklenen veri açıklandı, altın için dananın kuyruğu koptu