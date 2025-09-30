Rüzgarlı Havada Avlanan Şahin Gözlemlendi

Bolu'nun Gölköy Barajı çevresinde rüzgarlı havada avlanmaya çalışan bir şahin görüntülendi.

Baraj kenarındaki otluk alanda avına odaklanan şahin, bir süre bölgede uçuş yaptı.

Daha sonra yerdeki hareketi fark eden şahin, şiddetli rüzgara rağmen dakikalarca aynı noktada kanat çırpmadan asılı kaldı.

Avını dikkatle izleyen şahinin görüntüsü, doğadaki avlanma anlarını gözler önüne serdi.