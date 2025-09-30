Haberler

Rüzgarlı Havada Avlanan Şahin Gözlemlendi

Rüzgarlı Havada Avlanan Şahin Gözlemlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Gölköy Barajı çevresinde rüzgarlı havada avlanmaya çalışan bir şahin, dikkat çekici bir görüntü sergiledi. Şahin, yerden hareketi fark ederek avını izledi.

Bolu'nun Gölköy Barajı çevresinde rüzgarlı havada avlanmaya çalışan bir şahin görüntülendi.

Baraj kenarındaki otluk alanda avına odaklanan şahin, bir süre bölgede uçuş yaptı.

Daha sonra yerdeki hareketi fark eden şahin, şiddetli rüzgara rağmen dakikalarca aynı noktada kanat çırpmadan asılı kaldı.

Avını dikkatle izleyen şahinin görüntüsü, doğadaki avlanma anlarını gözler önüne serdi.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
Türkiye bugün Gazze için arabuluculuk toplantısına katılacak

Katar duyurdu! Türkiye'den kritik Gazze hamlesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Her şey 15 gün içinde oldu: Nişan masasından musalla taşına

Her şey 15 gün içinde oldu: Nişan masasından musalla taşına
Yok artık daha neler Dean Saunders! Liverpool maçı öncesi Galatasaray'a olay sözler

Liverpool maçı öncesi Galatasaray'a olay sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.