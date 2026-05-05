Rüzgarı Enerjiye Dönüştüren Kadın Teknisyen Programı'nın yeni dönemi başladı

ENERJİSA Üretim, fırsat eşitliğini odağına alan Rüzgarı Enerjiye Dönüştüren Kadın Teknisyen Programı'nın yeni dönemini başlattı. Program kapsamında genç kadın yetenekler teknik eğitimler, liderlik buluşmaları ve kariyer fırsatlarıyla enerji sektörünün geleceğine hazırlanacak.

Enerjisa Üretim'in uygulama odaklı ve istihdamla bütünleşen Rüzgarı Enerjiye Dönüştüren Kadınlar (REDKA) modeli, gençlerin potansiyelini doğrudan üretim sahasına taşıyan, kadın teknik istihdamını güçlendiren uygulamalı bir gelişim modeli olarak konumlanıyor. Program, teknik bilgi kazandıran bir eğitim süreci olmanın ötesine geçerek, katılımcılarını enerji sektörünün dinamiklerine hakim, sahada değer üreten profesyoneller olarak yetiştirmeyi hedefliyor.

Yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"REDKA Teknisyen Programı kapsamında katılımcılar, Enerjisa Üretim liderliğinde 1 ay süren kapsamlı bir teknik eğitim sürecine dahil oluyor. Bu süreç, enerji üretiminden saha operasyonlarına, bakım ve arıza yönetiminden ileri teknik uygulamalara uzanan geniş bir perspektifte kurgulanarak katılımcıların teknik yetkinliklerini derinleştiriyor. 2023 yılından bu yana sürdürülen REDKA Programı, enerji sektöründe kadınların daha fazla yer almalarını desteklemeyi; aynı zamanda fark yaratan, karar verici rollerde etkili ve dönüştürücü bireyler olarak güçlenmelerini amaçlıyor. Program, teknik gelişimin yanı sıra kapsayıcı ve sürdürülebilir bir dönüşüm vizyonuyla kadın istihdamını destekleyen önemli bir gelişim platformu olarak öne çıkıyor.

"Programın sunduğu en güçlü değerlerden biri, gelişim sürecinin somut kariyer fırsatlarıyla desteklenmesi. Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan katılımcılar, edindikleri yetkinlikleri sahaya taşıyarak Enerjisa Üretim'in farklı lokasyonlarında teknisyen kadrolarında görev alma ve kariyerlerine güçlü bir başlangıç yapma fırsatı elde ediyor. Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Muğla ve Aydın'a uzanan geniş operasyon sahalarında görev alacak bu yetenekler, enerji üretimindeki sahadaki dönüşüme doğrudan katkı sunuyor. Sınırlı kontenjanla ilerleyen program, her bir katılımcıya odaklanan derinlikli gelişim yaklaşımıyla sürdürülebilir ve kalıcı bir etki yaratıyor."

REDKA Teknisyen Programı'nın yeni dönem başvuruları 4 Mayıs – 30 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Üniversitelerin / Meslek Yüksekokullarının elektrik ve alternatif enerji kaynakları bölümlerinde eğitim almış, teknik yetkinliklerini sahaya taşımak isteyen kadın teknisyen adayları için tasarlanan bu güçlü yapı, enerjinin geleceğinde aktif rol almak isteyen adaylara önemli bir fırsat sunduğunu aktardı.

'YENİLENEBİLİR ENERJİNİN GELECEĞİNİ YETENEKLE İNŞA EDİYORUZ'

Sürdürülebilir büyümenin merkezinde kapsayıcı bir yetenek ekosisteminin yer aldığını ifade eden Enerjisa Üretim İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Gürkale, "Enerji sektöründe dönüşümün en güçlü unsurlarından birini, çeşitlilik ve kapsayıcılıkla güçlenen kadın yeteneklerin desteklenmesi oluşturuyor. Enerjisa Üretim olarak 30. yılımızda rüzgar enerjisinde 1.000 MW kurulu güç eşiğini aşarak ulaştığımız bu önemli kilometre taşı, geliştirdiğimiz projelerle birlikte kapsayıcı yaklaşımımızın yarattığı bütünsel değeri güçlü bir şekilde ortaya koyuyor. REDKA'nın hayata geçtiği günden bu yana 25 kadın teknisyen ve mühendis sahada aktif olarak görev almaya başladı. Bu tablo, enerji sektöründe kadın görünürlüğünün artması ve teknik rollerde kadın temsilinin güçlenmesi açısından önemli bir dönüşümü ortaya koyarken, REDKA Teknisyen Programımızın yeni dönemiyle etki alanımızı daha da genişletiyor; genç kadınların teknik yetkinliklerini sahada değere dönüştürerek enerji sektöründe uzun soluklu kariyer planlamalarını destekliyoruz. Bugün rüzgar türbinlerine tırmanan, sahada arıza tespiti yapan, sistemleri yöneten kadınlar yarının enerji liderleri olacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı