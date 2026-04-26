Rüzgarda patlayan camın parçaları başına düştü; o anlar kamerada

ESKİŞEHİR'de etkili olan kuvvetli rüzgarda bir binanın 6'ncı katıdaki evin camı patladı. Düşen cam parçalarının başına isabet ettiği Emre Candemir (54) yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kentte, 22 Nisan'da hava sıcaklığı 8 dereceye kadar düşerken, kısa süreli kuvvetli rüzgar ve ardından sağanak yağmur etkili oldu. Yaşamı olumsuz etkileyen rüzgar nedeniyle Tepebaşı ilçesine bağlı Deliklitaş Mahallesi'nde 7 katlı binanın 6'ncı katındaki evin camı patladı. Saçılan cam parçaları, kaldırımda yürüyen Emre Candemir'in başına isabet etti. Hafif yaralanan Candemir, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şeffaf şemsiyeyle kaldırımda yürüyen Emre Candemir'in başına cam parçalarının isabet ettiği görüldü.

