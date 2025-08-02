Rüzgar'ın Otizm Mücadelesi: Aile Mutluluğa Kavuştu

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İstanbul'da yaşayan Tunç ailesi, 1,5 yaşındaki çocukları Rüzgar'a konulan otizm tanısı sonrası tedavi için Konya'ya taşındı. 5 yıllık özel eğitim sürecinin ardından Rüzgar, otizm belirtilerini tamamen yitirerek sıfır rapor almanın sevincini yaşadı.

İstanbul'da yaşarken henüz 1,5 yaşında olan çocukları Rüzgar'a konulan otizm tanısı sonrası tedavisi için Konya'ya taşınmaya karar veren aile, Rüzgar'ın iyileşmesinin sevincini yaşıyor.

İstanbul'da yaşayan Uğur ve Emine Tunç çiftinin oğulları Rüzgar'a 1,5 yaşında otizm tanısı konuldu. Bir süre sonra Rüzgar Tunç'un tedavisi için Konya'ya taşınma kararı alan aile, Rüzgar'ı Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfına (SOBE) getirdi.

Burada yaklaşık 5 yıl eğitim alan Rüzgar'daki otizm belirtileri, ailesi ile öğretmenlerinin özel ilgisi sonucu ortadan kalktı. 9 yaşında olan Rüzgar ve ailesi, SOBE'den mezun olmanın sevincini yaşadı.

Rüzgar'ın annesi 27 yaşındaki Emine Tunç, AA muhabirine, zor bir süreci geride bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Rüzgar'ın otizmli olduğunu 1,5 yaşında öğrendiklerini anlatan Tunç, "Dönencelere olan aşırı ilgisini fark edince doktora gittik, otizmli olduğunu söylediler. Otizm tanısı aldıktan sonra araştırmaya başladık. SOBE Vakfını bulduk ve sonra buraya taşındık. İlk başta süreç çok zordu. Evladımız için hayatımızı değiştirdik. Çocuğumuz için taşındık geldik. Çok mutluyuz, bugün meyvesini aldık. Doktora gittik. Doktorumuz 'Otizme dair hiçbir belirtisi yok' dedi, artık iyileştiğini söyledi." diye konuştu.

SOBE'ye geldiklerinden sonra Rüzgar'ın çok değiştiğini ve her anlamda geliştiğini anlatan Tunç, "Bizi tanımıyordu, algısı açık değildi, sadece dönen şeylere ilgisi vardı. Şu an normal hayatımıza devam edeceğiz. Normal çocuklar gibi o da okuluna gidecek. Otizm tamamen bitti." dedi.

Rüzgar'ın babası 32 yaşındaki Uğur Tunç da özel sektörde çalıştığını, bu nedenle bir iş değişikliği yaparak oğlu için Konya'ya taşınma kararı aldığını söyledi.

Rüzgar'ın artık iyileştiğini, akranlarıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulunda eğitimine devam edeceğini ve otizme ilişkin bir tedaviye de devam edilmeyeceğini anlatan baba Tunç, "7 yıl yorucuydu ama bir o kadar mutlu olduk bugün. Hastaneye gittik. Hocalarımız değerlendirdi, 'Artık rapora gerek yok çocuğunuzun bir şeyi kalmadı' dediler. Çok şükür raporu kalktı." ifadelerini kullandı.

"Rüzgar, raporu kalkan 40. çocuğumuz oldu"

Minik Rüzgar'ın babaannesi 55 yaşındaki Hatice Tunç da ailece Rüzgar ile gurur duyduklarını ifade etti.

SOBE Eğitim Direktörü Alperen Sağdıç ise Rüzgar'ın otizm belirtilerinin ortadan kalktığını ve SOBE'den mezun olduğunu dile getirdi.

Bugün çocuğu için hayatını değiştiren bir ailenin mutluluğunu paylaştıklarını belirten Sağdıç, "Rüzgar 5 yıldır burada yoğun, bireysel özel eğitim alıyor. İlk başladığı zamanlarda yoğun otizm davranışları vardı. Çocuğun ihtiyaçlarına göre hazırlanmış bir özel eğitimle bu belirtileri en aza indirdik ve en sonunda bağımsız çocuk ve ergen psikiyatristleri tarafından 'Evet. Artık bu çocuk otizm değil. Otizm belirtiler göstermiyor'u duyduk ve raporu kalktı. Çok mutluyuz. Rüzgar, raporu kalkan 40. çocuğumuz oldu. O yüzden ayrıca gururluyuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Melike Keskin - Güncel
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