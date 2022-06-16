Rüzgar çıkınca sürüklenen uçurtma sörfçüsüne cankurtaran yardımı

SİNOP'ta, rüzgar nedeniyle sörf tahtasının kontrolünü kaybedip, denizde sürüklenen uçurtma sörfçüsü Cüneyt Tiryaki'yi (41) cankurtaranlar kurtardı.

Akliman mevkisinde denizde uçurtma sörfü yapan Cüneyt Tiryaki, bir süre sonra rüzgar nedeniyle uçurtma ve sörf tahtasının kontrollünü kaybetti. Tiryaki, sörf tahtasının ayağından çıkması ile akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Durumu fark eden cankurtaranlar da hemen Tirkaki'nin yardıma koştu. Ekipler, Tiryaki'yi kurtarıp sahile çıkardı.

Sinop'ta ilk defa uçurtma sörfü yaptığını belirten Cüneyt Tiryaki, "Karadeniz gerçekten hiç zapt olunmayacak bir yer. Önce 9 metre ile başladım gayet güzeldi sonra dedim ki biraz daha hızlı gideyim. 12 metreye çıktım. Bir anda hava patladı. Havadayken boardımı kaybettim ve panikledim. 500 metre falan sürüklendim. Karadeniz gerçekten azgın. Özellikle Sinop Akliman bölgesi kesinlikle azgın bir yer. Kurtarma ekipleri geldi, sağ olsunlar" dedi.