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NATO Genel Sekreteri Rutte: "İran hiçbir şekilde nükleer silah kapasitesine sahip olmamalı"

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İran'ın nükleer silah edinmesinin küresel tehdit oluşturacağını belirterek, İran'ın bu kapasiteye asla sahip olmaması gerektiğini söyledi. Ayrıca NATO zirvesi ve savunma harcamaları konusunda İspanya ile görüş ayrılığı yaşandığını açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İran'ın nükleer silah edinmesinin tüm dünya için tehdit oluşturacağını savunarak, "İran hiçbir şekilde nükleer silah kapasitesine sahip olmamalı." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Rutte, görüşme kapsamında, Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi ve Avrupa ile Kanada'nın savunma harcamalarının artırılmasına yönelik konuları ele aldıklarını ifade etti.

NATO ülkelerinin İran'ın nükleer silaha sahip olmaması konusunda ortak tutum benimsediğini vurgulayan Rutte, İran'ın nükleer silah edinmesinin tüm dünya için tehdit oluşturacağını savundu.

Rutte, "İran hiçbir şekilde nükleer silah kapasitesine sahip olmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

İspanya ile savunma harcamaları konusunda görüş ayrılığı

Trump'ın NATO'ya bağlılığını sürdürdüğünü belirten Rutte, ABD Başkanı'nın müttefiklerden savunma harcamalarını artırmalarını beklediğini ifade etti.

İspanya'nın da NATO'nun belirlediği savunma hedeflerini yerine getirme taahhüdünde bulunduğunu belirten Rutte, Madrid yönetiminin bu hedeflere savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 2,2'sine çıkararak ulaşabileceğini savunduğunu aktardı.

Bu değerlendirmeye katılmadığını dile getiren Rutte, hedeflere ulaşmak için daha yüksek savunma harcaması gerektiğini düşündüğünü, bu konudaki görüş ayrılığının ise geçen yıldan bu yana değişmediğini söyledi.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran
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