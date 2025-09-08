Rutkay Aziz: Umut Açıkça Gençler ve Kadınlar ile Büyüyor

Haber : Çağatan AKYOL - Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) - Sanatçı Rutkay Aziz, Türkiye'nin gündemine, son zamanlarda artan hukuksuzluklara ve muhalefetin tutumuna ilişkin olarak, "Bu kadar kirli, bu kadar sevgisiz, bu kadar saygısız, ahlaksız, yalancı hatta hırsız bir toplumda pek yaşamamıştık. Son aylarda, özellikle yapılan mitingler olsun, gençlerimizin ve kadınlarımızın bir biçimde ses çıkartmaları bana geleceğe dönük umutlar vadediyor açıkçası. Özgür Özel'in yapmış olduğu mitingler, kitlelerin o mitingleri kucaklaması benim umudumu çoğaltıyor" değerlendirmesini yaptı.

Uzun bir zamandır Türkiye'de yaşanan olaylara ilişkin sanatçılardan, aydınlardan, yazarlardan da ses yükseliyor. Oyuncu, yönetmen, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Rutkay Aziz, son gelişmelere ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Bugünkü tabloyu "Çok üzülerek değerlendiriyorum" sözleriyle ifade eden Aziz, şunları söyledi:

"İyi kötü 1970 yılından beri Türk sol hareketinin bir biçimde tiyatro yaparak olsun içinde oldum hep ama bu kadar kirli, bu kadar sevgisiz, bu kadar saygısız, ahlaksız, yalancı hatta hırsız bir toplumda pek yaşamamıştık. Sıkıntı burada. Türk solu tabii... Hepimizin bir biçimde suçu var. Bu anlamda çok ciddi bir öz eleştiri yapmamızın gerekli olduğuna inanıyorum. Nedense hem partiler hem örgütler hem de bireyler olarak herkes kendi çıkarı doğrultusunda işe yönelmeye kalktı ve bu da Türk solunu üzmüştür halk karşısında. Halka karşı güvenini yitirmiştir. Asıl büyük bir sorun da bu. Bugüne geldiğimizde de bu. Şöyle bir baktığımda özellikle kadınların ve gençlerin katılmaksızın bir demokrasi ve barış hareketinin olacağına pek inanmıyorum. Son aylarda, özellikle yapılan mitingler olsun, gençlerimizin ve kadınlarımızın bir biçimde ses çıkartmaları bana geleceğe dönük umutlar vadediyor açıkçası.

"Faşist dönemlerdeki o askeri yargı heyetine güveniyorduk sanki"

Tabii büyük bir yoksulluk var. Açlık var ama dünyaya baktığınızda da savaş ve sömürü içinde yaşayan bir dünya. Dünyanın nereye gideceğini de dünyayı yönetenler de bilmiyor ve genelde ruh hastası liderler güruhunun egemen olduğu bir dünya sanki. Asla umudumuzu yitirme hakkına sahip değiliz. Ben en kötü zamanlarda bile umudumu yitirmedim. 12 Mart olsun, 12 Eylül olsun, o faşist dönemlerde bile yargılandık, şu oldu, bu oldu ama yine de o askeri yargı heyetine -bunu üzülerek söylüyorum- güveniyorduk sanki. Şimdi hukukun, adaletin güven duygusu hemen hemen neredeyse sıfır gibi. Bu da ayrıca çok üzücü."

"Özgür Özel'in mitinglerini kitlelerin kucaklaması umudumu çoğaltıyor"

Bugün yaşanan olaylara ilişkin sanatçıların tavırlarıyla ilgili de Rutkay Aziz, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sesi çıkan arkadaşlarımız da var tabii. İktidarla uyum içinde olan arkadaşlarımız da var. Muhsin Ertuğrul Hocamın güzel bir lafı vardı, 'Türk tiyatrosu ne çektiyse küçük adamlardan çekti' diye. Bence sadece tiyatro değil. Ülke ne çekiyorsa küçük adamlardan çekiyor. Bunun içinde sanatçılar da dahil. Ben yine de umutlu bakıyorum. Genç arkadaşlarım da kadınlı olsun, erkekli olsun özellikle son aylarda seslerini yükseltiyorlar. Sayılarının çoğalmasını diliyorum. Korku çok insani bir duygudur. Yani Galilei de 'İşkence aletlerini gördüm, korktum' demiş. Korku anlaşılır bir şey ama üstesinden gelmekle yükümlüyüz çünkü biz bu ülkeyi seviyoruz. Ülke çok bereketli bir ülke. Zaman zaman malzemesinde sıkıntı var ama bunların da üstesinden geleceğiz. İnsanda en son biten şey umuttur. Umudumuzu asla yitirmeyeceğiz. Ben kendi payıma, özellikle kadınlarımızın ve gençlerimizin mitinglerdeki; Özgür Özel'in yapmış olduğu mitingler, kitlelerin o mitingleri kucaklaması benim umudumu çoğaltıyor."