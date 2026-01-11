Rusya: Zaporijya bölgesinde Belogorye yerleşim yerini ele geçirdik
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde bulunan Belogorye yerleşimini ele geçirdiklerini açıkladı. Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'da çeşitli cephelerde ilerleme kaydettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya bölgesinde Belogorye yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.
Rus güçlerinin Ukrayna'da cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Dnepr askeri grubu birlikleri, aktif ve kararlı eylemleri sonucunda Zaporijya bölgesinde Belogorye yerleşim yerini kurtardı." ifadesine yer verildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, geçen hafta Ukrayna'daki Sumi, Harkiv, Dnipropetrovsk, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde 5 yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmuştu.