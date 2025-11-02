Haberler

Rusya Yeni Nükleer Denizaltısını Denize İndirdi

Güncelleme:
Rusya, Habarovsk adlı yeni nükleer denizaltısını Severodvinsk'te denize indirdi. Denizaltı, okyanuslardaki ulusal çıkarları koruma amacı taşıyor ve su altı silahları ile robotik sistemlerle donatılmış durumda.

MOSKOVA, 2 Kasım (Xinhua) -- Rusya, yeni nükleer denizaltısı Habarovsk'u liman kenti Severodvinsk'te denize indirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından cumartesi günü yapılan açıklamada, nükleer denizaltıyı denize indirme töreninin önde gelen gemi inşa şirketi JSC Production Association Sevmash'ta gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamaya göre su altı silahları ve robotik sistemlerle donatılan denizaltı, Rusya'nın okyanuslardaki ulusal çıkarlarını korumasını sağlayacak.

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, "Denizaltının yapımında emeği geçen herkese özenli ve kaliteli çalışmaları için teşekkür ederim. Denizaltı hala bir dizi deniz denemesinden geçmek zorunda. Mürettebat ve hizmete alma ekibinin bu denemeleri başarıyla tamamlamalarını diliyorum" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
