Rusya: Abd, Venezuela ile Çatışmaya Girmekten Kaçınmalı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Venezuela yönetimine destek verdiklerini ve ABD'nin bölgedeki askeri varlığını artırmasına karşı uyarıda bulundu.

MOSKOVA, 8 Aralık (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Venezuela yönetiminin yanında olduklarını belirterek, ABD'ye Venezuela ile geniş çaplı bir çatışmaya girmekten kaçınma çağrısında bulundu.

TASS Haber Ajansı'nın pazar günü bildirdiğine göre Ryabkov, Venezuela'daki son gelişmeleri derin endişeyle izlediklerini ve bölgedeki tansiyonun giderek arttığını söyledi. Ryabkov, "Bir Trump yönetimi geleneği olan bu durum özellikle Washington'ın bölgede tartışmasız hakimiyet kurma arzusuyla alakalı" dedi.

Rusya ve Venezuela arasında yakın zamanda imzalanan stratejik ortaklık ve işbirliği anlaşmasına atıfta bulunan Ryabkov, Venezuela ile güçlü dayanışma içinde olduklarını vurguladı. Ryabkov, "Venezuela'nın bize destek olduğu gibi biz de Venezuela'ya destek oluyoruz. Bu zor zamanlarda Karakas ve yönetimiyle yan yana duruyoruz" dedi.

ABD, Karayip Denizi'ndeki askeri varlığını artırmış durumda. ABD'nin eylül ayı başından bu yana Karayipler'de ve Pasifik Okyanusu'nun doğusunda uyuşturucu kaçakçılığına karıştığını iddia ettiği gemilere düzenlediği en az 22 askeri saldırıda 87'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
