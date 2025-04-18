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Rusya ve Ukrayna arasında dev takas! Naaşları ülkelerine döndü

Rusya ve Ukrayna arasında dev takas! Naaşları ülkelerine döndü
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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta hayatını kaybeden askerlerin karşılıklı cenaze değişimi yapıldı. 909 Ukraynalı askerin cenazesi Rusya'dan teslim alındı, Rusya ise 41 askerinin cenazesini teslim aldı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta hayatını kaybeden askerlerin karşılıklı cenaze değişiminin yapıldığı bildirildi.
Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Karargahına ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, savaşta ölen 909 Ukraynalı askerin cenazelerinin Rusya'dan teslim alındığı belirtildi.

Kurakhiv, Pokrovsk, Bahmut, Ugledar, Luhansk, Zaporijya, Sumi ve Harkiv yönündeki çatışmalarda yaşamını yitiren askerlerin cenazelerinin ülkeye getirildiği kaydedilen açıklamada, takas sürecinde sağladığı destekten dolayı Uluslararası Kızılhaç Komitesine (ICRC) teşekkür edildi.

41 RUS NAAŞI MEMLEKETİNE DÖNDÜ

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Dumasının askeri operasyonlarla ilgilenen koordinasyon grubunun üyesi Şamsail Saraliyev, RBK gazetesine yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan 41 Rus askerinin cenazelerini teslim aldıklarını bildirdi.

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Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHikmet Bal:

beyinsiz zelenski batı ve ABD ye güvenirsen sonunuz felaket olur yazık olan gariban a oluyor 1 tane zengin asker yok

Yorum Beğen18
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