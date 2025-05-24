Rusya ve Ukrayna 307 Esir Askeri Daha Takas Etti

(ANKARA) – Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ve Ukrayna arasında 307'şer esir askerin daha takas edildiğini açıkladı. Açıklamada, bu takasın 16 Mayıs'ta İstanbul'da varılan Rusya-Ukrayna mutabakatı çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'na göre, teslim edilen Ukrayna askerleri Ukrayna Silahlı Kuvvetleri (VSU) mensuplarından oluşuyor. İade edilen Rus askerlerinin şu anda Belarus topraklarında bulunduğu ve burada kendilerine gerekli tıbbi ve psikolojik desteğin sağlandığı açıklandı. Daha sonra bu kişilerin Rusya'ya götürülerek Savunma Bakanlığı'na bağlı sağlık tesislerinde tedavi ve rehabilitasyon sürecine alınacağı ifade edildi.

İlk aşamada 270 asker ve 120 sivil takas edilmişti

Rusya Savunma Bakanlığı, bu kapsamlı esir değişim sürecinin devam edeceğini belirtti. Takasın ilk aşamasında 270 Rus askeri ile birlikte 120 sivil dün serbest bırakılmıştı. Karşılığında Ukrayna tarafına aynı sayıda asker ve sivil teslim edilmişti.

Esir takası İstanbul'da geçen hafta üç yılın ardından ilk kez yüz yüze gerçekleşen Rusya-Ukrayna görüşmelerinde varılan anlaşma doğrultusunda yürütülüyor. Görüşmelerde taraflar, toplamda bine bin kişilik bir takas formatı üzerinde uzlaştı.