Rusya ve Myanmar Donanmaları Ortak Askeri Tatbikata Başladı

Güncelleme:
Rusya ve Myanmar donanmaları, Andaman Denizi'nde 'Marumex-2025' isimli ortak askeri tatbikata Thilawa Limanı'nda başladı. İki gün sürecek tatbikat, denizcilik işbirliğini güçlendirmek ve Güneydoğu Asya'daki güvenliği sağlamak amacı taşıyor.

Rusya ve Myanmar donanmalarının, Andaman Denizi'nde "Marumex-2025" isimli ortak askeri tatbikat başlattığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki gün sürecek ortak tatbikat Myanmar'ın Thilawa Limanı'nda törenle başladı.

Törene, Rusya Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Aleksey Kiyaşko katıldı.

Rus ve Myanmar savaş gemilerinin yer aldığı tatbikatta, iki ülkenin askerleri çeşitli görevleri yerine getirecek.

Tatbikat sayesinde iki ülke arasında askeri denizcilik alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi, Güneydoğu Asya bölgesinde gemilerin ve ekonomik faaliyetlerin güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: AA
