Rusya ve Çin Ortak Askeri Tatbikat Başlattı

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Rusya ve Çin donanmaları, Japon Denizi'nde 'Deniz Etkileşimi-2025' isimli ortak tatbikat gerçekleştirmeye başladı. Tatbikat, 5 Ağustos'a kadar sürecek.

Rusya ve Çin donanmalarının Japon Denizi'nde "Deniz Etkileşimi-2025" isimli ortak askeri tatbikat başlattığı bildirildi.

Rusya'nın Pasifik Filosu'nun basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Rusya ve Çin deniz kuvvetlerinin gemileri, "Deniz Etkileşimi - 2025" tatbikat kapsamında Vladivostok kentinden Japon Denizi'ne çıkış yaptı.

Hava araçlarının da yer aldığı tatbikatta, denizde arama, kurtarma, denizaltılar ve uçaklara karşı savunma ile ilgili görevler yerine getirilecek.

Tatbikat, 5 Ağustos'a kadar sürecek.

Rusya ve Çin, ilk ortak askeri tatbikatını 2005 yılında Sarı Deniz'de gerçekleştirmişti. İki ülke, 2012'den bu yana çeşitli bölgelerde tatbikat yapıyor.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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