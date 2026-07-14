Haberler

Rusya ile Çin'in Sarıdeniz'deki ortak askeri tatbikatı sona erdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya ve Çin donanmalarının Sarıdeniz'de 6 Temmuz'da başlattığı 'Deniz Etkileşimi-2026' ortak askeri tatbikatı sona erdi. Tatbikatın ardından iki ülke gemileri Asya-Pasifik'te ortak devriyeye başladı.

Rusya ve Çin donanmalarının Sarıdeniz'de "Deniz Etkileşimi-2026" isimli ortak askeri tatbikatı sona erdi.

Rusya Savunma Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre, iki ülke donanmasının Sarıdeniz'de 6 Temmuz'da başlattığı "Deniz Etkileşimi-2026" isimli ortak askeri tatbikat sona erdi.

Tatbikatın son ermesi dolayısıyla Çin'in doğusundaki Çingdao kentinde düzenlenen törene Rus tarafından Tümamiral Sergey Sinko ve Çin tarafından Tümamiral Qiu Wensheng katıldı.

Sinko, burada yaptığı açıklamada, tatbikat esnasında elde edilen deneyimin Rusya ve Çin'in denizcilik faaliyetlerinde kullanılacağını ve iki ülkenin ilişkilerine katkıda bulunacağını söyledi.

Tatbikata, Rusya'nın Pasifik Filosu'na bağlı "Varyag" kruvazörü, "Rezkiy" fırkateyni, "Ufa" denizaltısı ve kurtarma gemisi "Igor Belusov" katıldı.

Çin tarafında ise "Kayfeng" ve "Anşan" muhripleri, "Vuhu" fırkateyni, ikmal gemisi "Kıkışili" ile denizaltı kurtarma gemisi "Yangçınghu" tatbikatta yer aldı.

İki ülkenin gemileri, tatbikatın ardından Asya-Pasifik bölgesinin sularında ortak devriye başlattı.

Rus ve Çin donanmalarının "Deniz Etkileşimi-2026" tatbikatı, 6 Temmuz'da başlamıştı.

Söz konusu tatbikat, 2012'den bu yana çeşitli bölgelerde düzenleniyor.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu

Bakan Gürlek, Haluk Levent'le ilgili vahim iddiayı doğruladı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahbap soruşturmasında yeni operasyon! Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil de şüpheliler arasında

125 milyon liranın izi sürüldü, en yakınındaki isim de dosyaya girdi
Turuncu Holding'e yasa dışı bahis operasyonu: 25 şirkete kayyum atandı

Ünlü Holding'e yasa dışı bahis operasyonu: 25 şirkete kayyum atandı
Metrobüs yarın FSM Köprüsü'nü kullanacak

Yarın yola çıkacaklar dikkat! Her zamanki gibi olmayacak
Görüntü Türkiye'den! Kimseye aldırmadan yol kenarında cinsel ilişkiye girdiler

Kimseye aldırmadan yol kenarında cinsel ilişkiye girdiler
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar! 200 bin TL tazminat alacaklar

Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar! 200 bin TL tazminat alacaklar
Süper hücre Tekirdağ'ı vurdu! Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Süper hücre Tekirdağ'ı vurdu! Zararın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Bircan Bali'den Haluk Levent hakkında vahim iddialar

Haluk Levent'e bir darbe de ondan! İddiası hayli vahim