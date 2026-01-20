Rusya Dışişleri Bakanı: Rusya-Çin İlişkileri Hiç Olmadığı Kadar Yakın ve İyi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da düzenlenen basın toplantısında Rusya-Çin ilişkilerinin daha önce hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu vurguladı. Lavrov, iki ülkenin tutumlarının uluslararası konjonktürdeki gelişmelere gün geçtikçe daha da yakınlaştığını belirtti.
MOSKOVA, 20 Ocak (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya-Çin ilişkilerinin seviye ve derinlik açısından daha önce hiç olmadığı kadar iyi olduğunu söyledi.
Lavrov, Rusya'nın başkenti Moskova'da salı günü düzenlenen yıllık basın toplantısında, "Daha önce de belirttiğim gibi Çin ile ilişkilerimiz hem seviye ve derinlik hem de Avrasya'da ve uluslararası konjonktürde yaşanan gelişmelere ilişkin tutumlarımızın yakınlığı açısından daha önce hiç olmadığı kadar iyi" dedi.
Kaynak: Xinhua / Güncel