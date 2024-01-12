Rusya vatandaşı Nadezhda Larygina'nın cansız bedeni bulundu

'3'ÜNCÜ GÜNDE ULAŞTIK'

Antalya'nın Kemer ilçesinde tek başına doğa yürüyüşüne çıktıktan sonra cansız bedeni bulunan Rusya vatandaşı Nadezhda Larygina'yı arama çalışmalarıyla ilgili bilgi veren AFAD ekip sorumlusu Hamdi Can Günlü, "Kayıp şahsı bölgedeki STK'larla arama faaliyetine başladık. Arama faaliyetimiz sonucunda 3'üncü günde şahsa ulaştık. Kiriş Mahallesi'ndeki dağlık arazinin tamamını aradık, metrekare olarak bir şey söylemek şu an için zor. Uçurum kenarlarını hava araçlarıyla kontrol ettik. Kendimiz teknik malzemelerle, teknik iniş ekipmanlarıyla inerek kontrol ettik. Bu bölgelerde rastlayamadık. Ardından arama faaliyetimizi bölgeyi sektörleyerek, şahsı bulduk. Şahsı bulduğumuzda zemin seviyesindeydi" dedi.