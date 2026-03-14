Haberler

Rusya: Kiev'in terör eylemlerine karşı Ukrayna'daki askeri ve enerji tesislerini vurduk

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rusya topraklarındaki sivil unsurlara yönelik 'terör' eylemlerine yanıt olarak Ukrayna'nın askeri ve enerji tesislerine saldırılar düzenlediğini açıkladı. Ayrıca, 124 Ukrayna insansız hava aracının etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev yönetiminin Rus topraklarındaki sivil unsurlara yönelik "terör" eylemlerine karşı Ukrayna'daki askeri ve enerji tesislerini vurduklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun, Ukrayna'ya yönelik faaliyetleriyle ilgili bilgi verildi.

Kiev'in, Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör" saldırısı düzenlediği vurgulanan açıklamada, "Buna karşılık Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın askeri sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelere, Ukrayna ordusu için kullanılan enerji tesislerine, askeri havaalanlarına yönelik yoğun saldırı düzenledi." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, saldırının karadan, havadan ve denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlendiği kaydedilerek, belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu aktarıldı.

124 Ukrayna İHA'sı vuruldu

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, dün yerel saatle 20.00'den bugün 11.00'e kadar Ukrayna'ya ait 124 İHA'nın hava savunma sistemlerince çeşitli bölgeler ile Azak Denizi üzerinde etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Rusya'da geliştirilen ulusal mesajlaşma uygulaması MAX üzerinden yaptığı paylaşımda, Moskova bölgesinde 16 İHA'nın düşürüldüğü bilgisini paylaşarak "Acil servis ekipleri, İHA'nın parçalarının düştüğü noktalarda çalışmalar yürütüyor." ifadesini kullandı.

Krasnodar bölgesinin operasyonel merkezinden yapılan açıklamada ise İHA saldırı sonucu bölgedeki bir petrol rafinerisinde yangın çıktığı, Temryuk ilçesindeki "Kafkasya" limanında 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
Savaşta bir ilk! ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı

ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sıfır konutta talep çakıldı! Payı 10 yılın en düşüğünde

Vatandaş sıfır evden vazgeçti! Satışlar çakıldı, alıcı yok
Savaş sürerken Türkiye'den yeni 'Kamikaze İHA K2' hamlesi! Bayraktar 'sürpriz' deyip duyurdu

Savaş sürerken Türkiye'den stratejik hamle! "Sürpriz" deyip duyurdu
Son anlarda muhteşem geri dönüş! Konyaspor, Kocaeli deplasmanında 90+4'te kazandı

Son anlarda inanılmaz geri dönüş! Kazanan 90+4'te belli oldu
8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu

8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu
Sıfır konutta talep çakıldı! Payı 10 yılın en düşüğünde

Vatandaş sıfır evden vazgeçti! Satışlar çakıldı, alıcı yok
ABD, adım adım kara savaşına hazırlanıyor! Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor

Adım adım kara savaşı! Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor
Sadece 6 gün kullanabildi! Sıfır otomobili 6 aydır serviste

Sadece 6 gün kullanabildi! Sıfır otomobili 6 aydır serviste