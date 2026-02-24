Haberler

Rusya: Ukrayna'ya nükleer silah verme planları hakkında ABD'yi bilgilendireceğiz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, İngiltere ile Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer bomba verme yönündeki planları hakkında ABD'yi bilgilendireceklerini söyledi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, İngiltere ile Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer bomba verme yönündeki planları hakkında ABD'yi bilgilendireceklerini söyledi.

Uşakov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, İngiltere ile Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer bomba vermeyi planladığına yönelik iddiaları değerlendirdi.

ABD ile iddialar hakkında temasa geçtiklerini belirten Uşakov, "ABD'liler elbette tüm bunları öğrenecekler. Biz özellikle bunu onlara ileteceğiz ve ABD ile bu konuyu konuşacağız." dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da konuya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunarak, "Bu denli çılgınlık sınırındaki adımların söz konusu olabilmesi, elbette çok ciddi bir haberdir. (İngiltere ve Fransa) En azından bu ülkelerin halklarının ve milletvekillerinin bu bilgileri dinleyeceğini umuyoruz." diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Kiev'in askeri nükleer potansiyel kazanmasına yönelik her türlü adım, ülkemizin güvenliğine yönelik doğrudan bir tehdit olarak algılanacak ve kaçınılmaz olarak tarafımızdan sert bir tepkiyle karşılanacaktır." ifadesini kullandı.

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), İngiltere ile Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer bomba vermeyi planladığını ve bu yönde çalışmalar yaptığını iddia etmişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
Beyaz Saray'dan İran açıklaması: Trump, ordunun gücünü kullanmaya hazır

Dünyanın uykularını kaçıracak "İran" açıklaması geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maç sırasında top çarpan martıdan acı haber

Tepki yağıyor! Gömmek yerine bakın ne yapmışlar
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
Usta oyuncu Ali Tutal'a büyük vefasızlık

Usta oyuncuya cenazesinde büyük vefasızlık
İşte uyruklarına göre yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı

İşte 2025'te yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı
Maç sırasında top çarpan martıdan acı haber

Tepki yağıyor! Gömmek yerine bakın ne yapmışlar
Mohamed Salah'ın genç halini görenler inanamıyor

Bir zamanlar bu haldeydi, şimdi dünya tanıyor
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyordu, rapora rağmen beraat etti

Ağırlaştırılmış müebbet isteniyordu, rapora rağmen beraat etti