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"İmamoğlu'nun milletvekilleriyle görüşmesi yasaklandı" iddialarına savcılıktan yalanlama

'İmamoğlu'nun milletvekilleriyle görüşmesi yasaklandı' iddialarına savcılıktan yalanlama
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yer alan Ekrem İmamoğlu’nun milletvekilleriyle görüşmesinin yasaklandığı yönündeki iddiaları yalanladı. Ceza infaz kurumlarındaki tüm tutuklu ve hükümlülerin ziyaret haklarının mevzuata uygun olarak eksiksiz kullandırıldığını belirten Başsavcılık, bu paylaşımların gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Asılsız iddiaları yayan hesap kullanıcıları hakkında TCK'nın 217/A maddesi kapsamında alenen halkı yanıltıcı bilgiyi yaymaktan soruşturma başlatıldı.

  • Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun milletvekilleriyle görüşmesinin yasaklandığı iddialarını yalanladı.
  • Asılsız paylaşım yapanlar hakkında TCK 217/A (halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma) kapsamında soruşturma başlatıldı.
  • Ceza infaz kurumlarındaki tüm tutuklu ve hükümlülerin ziyaret haklarının mevzuat çerçevesinde eksiksiz kullandırıldığı belirtildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan " Ekrem İmamoğlu'nun milletvekilleri ile görüşmesinin yasaklandığı" yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlayarak asılsız paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Başsavcılık tarafından yapılan resmi açıklamada, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2025/318 Esas sayılı dosyasının sanıklarından olan Ekrem İmamoğlu’na yönelik böyle bir yasağın uygulandığı iddialarının asılsız olduğu belirtildi. Açıklamada, ceza infaz kurumlarında kalan tüm tutuklu ve hükümlülerin ziyaret haklarının mevzuat çerçevesinde eksiksiz bir şekilde kullandırıldığı vurgulanarak, söz konusu paylaşımların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

ASILSIZ PAYLAŞIM YAPANLARA TCK 217/A'DAN SORUŞTURMA

Gerçek dışı iddialarla kamuoyunu yanıltmaya yönelik paylaşımlara karşı harekete geçen Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, ilgili sosyal medya hesaplarının kullanıcıları hakkında yasal işlem başlattı. Açıklamada, söz konusu kullanıcılar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 217/A maddesi (Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma) kapsamında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Soruşturma titizlikle sürdürülüyor.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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