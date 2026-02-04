Haberler

Rusya: Ukrayna'daki Enerji Tesisleri ve Askeri Hedefleri Vurduk

Güncelleme:
Rusya, Ukrayna'nın askeri-sanayi kompleksi, enerji tesisleri ve İHA depolama alanlarına yönelik büyük çaplı bir saldırı gerçekleştirdi. Savunma Bakanlığı, hedeflerin başarıyla vurulduğunu ve 149 bölgede Ukrayna birliklerinin konuşlanma noktalarının da hedef alındığını açıkladı.

MOSKOVA, 4 Şubat (Xinhua) -- Rusya, Ukrayna'ya ait askeri-sanayi kompleksi işletmelerine, enerji tesislerine ve uzun menzilli insansız hava aracı (İHA) depolama ve montaj tesislerine saldırılar düzenledi.

Rusya Savunma Bakanlığı salı günü yaptığı açıklamada Ukrayna'nın Rusya topraklarındaki sivil tesislere düzenlediği saldırılara yanıt olarak, gece boyunca uzun menzilli, yüksek hassasiyetli hava ve kara tabanlı silahlar ve saldırı İHA'larıyla büyük çaplı bir saldırı düzenlendiklerini söyledi.

Operasyonun hedeflerine ulaştığını ve belirlenen tüm noktaların başarıyla vurulduğu kaydeden bakanlık, 149 bölgede Ukrayna silahlı birlikleri ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktalarının da vurulduğunu ifade etti.

Açıklamada Rus hava savunma sistemlerinin bir güdümlü hava bombasını, ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sistemi tarafından fırlatılan bir roketi ve 99 sabit kanatlı İHA'yı etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
