Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'ya Ait 69 İha'yı İmha Ettik
MOSKOVA, 5 Nisan (Xinhua) -- Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin yedi saat içinde ülkenin çeşitli bölgelerinde Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarını (İHA) imha ettiğini duyurdu.
Bakanlık, hava savunma sistemlerinin cumartesi günü Moskova saatiyle 15.00 ile 22.00 saatleri arasında Ukrayna'ya ait 69 İHA'yı önleyip imha ettiğini belirtti.
Bakanlık, İHA'ların Belgorod, Bryansk, Kursk ve Voronej bölgelerinin yanı sıra Kırım üzerinde de düşürüldüğünü bildirdi.
Kaynak: Xinhua