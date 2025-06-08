Rusya, Ukrayna'ya Ait 64 İHA'yı Vurdu

Rusya, Ukrayna'ya Ait 64 İHA'yı Vurdu
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Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova dahil çeşitli bölgelerde Ukrayna'ya ait 64 insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı. İHA'ların başlıca Moskova, Bryansk ve Kırım üzerinde vurulduğu belirtildi. Ayrıca, ülkedeki havalimanlarında uçak seferlerine geçici kısıtlamalar getirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 64 insansız hava aracını (İHA) dün akşamdan bu sabaha kadar Moskova dahil, çeşitli bölgeler üzerinde vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği belirtildi.

Dün yerel saatle 23.00'ten bugün 07.00'ye kadar 61, 09.00'dan 09.30'a kadar da 3 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunların başta Moskova olmak üzere Bryansk, Belgorod, Kaluga, Tula, Oryol, Kursk bölgeleri ile ilhak edilen Kırım üzerinde düşürüldüğü aktarıldı.

Diğer yandan Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), ülkedeki birçok havalimanında uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildiğini duyurdu.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de vurulan İHA parçalarının düştüğü noktalarda ilgili servis uzmanlarının çalışmalar yaptığını ifade etti.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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