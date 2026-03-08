Haberler

Rusya: Ukrayna'ya ait 322 İHA'yı Moskova dahil çeşitli bölgelerde vurduk

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait 322 insansız hava aracının Rus topraklarında vurulduğunu duyurdu. İHA'ların 3'ü Moskova bölgesinde düşürüldü.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 322 insansız hava aracını (İHA), Moskova dahil çeşitli Rus bölgeleri üzerinde vurulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Bugün yerel saatle 08.00'den 18.00'e kadar 322 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından çeşitli bölgeler üzerinde yok edildiği aktarılan açıklamada, bunların 3'ünün Moskova bölgesinde düşürüldüğü ifade edildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vurulan İHA'nın parçalarının düştüğü noktalarda çalışmalar yapıldığını aktardı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
Türkiye, KKTC'ye 6 adet F-16 konuşlandıracak

Türkiye KKTC'ye F-16'ları konuşlandırıyor! Tarih belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ukrayna Orta Doğu'ya İran'a karşı dron uzmanları gönderiyor

Trump'ın imdadına yetişti! Ukrayna'dan İran'a karşı hamle
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemindeydi! Goreztka, Bayern Münih'e veda etti

Galatasaray ve F.Bahçe'nin gündemindeydi! Bayern'e veda etti
İsrail'den yeni saldırı: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu

Savaş şiddetleniyor! Devrim Muhafızları'nın can damarı vuruldu
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke

İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke
Ukrayna Orta Doğu'ya İran'a karşı dron uzmanları gönderiyor

Trump'ın imdadına yetişti! Ukrayna'dan İran'a karşı hamle
İran hedef listesini değiştirdi! Artık sadece Körfez ülkelerini vurmayacaklar

İran stratejisini değiştirdi! Sadece Körfez ülkeleri vurulmayacak
Trafik ışıklarında yeni dönem: Bakın ne anlama geliyor

Trafik ışıklarında yeni dönem: Bakın ne anlama geliyor