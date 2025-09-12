Rusya, Ukrayna'ya Ait 221 İHA'nın İmha Edildiğini Açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, başkent Moskova dahil, ülkenin farklı bölgelerine yaptığı saldırılarda 221 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gece boyunca Rusya'nın farklı bölgelerinde Ukrayna'ya ait 221 uçak tipi İHA'nın vurulduğu belirtildi.

Bryansk bölgesinde 85, Smolensk bölgesinde 42, Leningrad bölgesinde 28, Kaluga bölgesinde 18, Novgorod bölgesinde 14, Oryol bölgesinde 9, Belgorod bölgesinde 7, Rostov bölgesinde 3, Tver bölgesinde 3, Pskov bölgesinde 1, Tula bölgesinde 1 ve Kursk bölgesinde 1 İHA'nın düşürüldüğü belirtilen açıklamada, başkent Moskova'ya doğru giden 9 İHA'nın da vurulduğu ifade edildi.

Öte yandan Leningrad Bölgesi Valisi Aleksandr Drozdenko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, St. Petersburg civarındaki bölge üzerinde çok sayıda İHA'nın yok edildiğini belirterek saldırılardan dolayı Primorsk limanında bir gemide yangın çıktığını ve söndürüldüğünü bildirdi.

Drozdenko, limanda bir pompa istasyonunda çıkan yangının da söndürüldüğü ve can kaybı yaşanmadığı bilgisini paylaştı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de Telegram hesabından yaptığı açıklamada, toplam 9 Ukrayna İHA'sının hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü aktararak İHA'ların düştüğü yerlerde uzmanların çalışmalar yaptığını ifade etti.