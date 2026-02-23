Rusya: Ukrayna'ya ait 192 İHA'yı çeşitli bölgelerde etkisiz hale getirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 192 insansız hava aracını (İHA) çeşitli bölgelerde etkisiz hale getirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Dün yerel saatle 23.00'ten bugün saat 12.00'ye kadar 192 İHA'nın Rus hava savunma sistemleri tarafından yok edildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, bunların çeşitli bölgeler üzerinde düşürüldüğü ifade edildi.

Belgorod bölgesinin operasyonel merkezinden yapılan açıklamada, İHA saldırısı sonucu bölgede 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin Almetyevsk (Elmet) Şehir Belediyesinin basın servisinden yapılan açıklamada da İHA saldırısı sonucu kentteki sanayi bölgesinde yangın çıktığı kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna'ya ait 230 İHA'nın Moskova dahil ülkenin çeşitli bölgelerinde hava savunma sistemlerince yok edildiğini bildirmişti.