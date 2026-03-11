Rusya: Ukrayna'ya ait 185 İHA'yı çeşitli bölgelerde etkisiz hale getirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 185 insansız hava aracını (İHA) çeşitli bölgelerde etkisiz hale getirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Gece 185 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince yok edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, bunların çeşitli bölgeler ile Azak Denizi ve Karadeniz üzerinde düşürüldüğü ifade edildi.

Krasnodar bölgesinin operasyonel merkezinden yapılan açıklamada, vurulan İHA parçalarının düşmesi sonucu Soçi kentinde 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

İHA saldırısı nedeniyle ülkedeki birçok havalimanında uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirilirken, Soçi kentindeki havalimanında 70 uçuşun ertelendiği, 4 uçuşun da iptal edildiği belirtildi.