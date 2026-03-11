Haberler

Rusya: Ukrayna'ya ait 185 İHA'yı çeşitli bölgelerde etkisiz hale getirdik

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 185 insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini açıkladı. Ukrayna'nın Rus topraklarına düzenlediği İHA saldırısının ardından, Soçi kentinde bir kişi yaralandı ve havalimanlarında uçuşlarda kısıtlamalar getirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 185 insansız hava aracını (İHA) çeşitli bölgelerde etkisiz hale getirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Gece 185 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince yok edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, bunların çeşitli bölgeler ile Azak Denizi ve Karadeniz üzerinde düşürüldüğü ifade edildi.

Krasnodar bölgesinin operasyonel merkezinden yapılan açıklamada, vurulan İHA parçalarının düşmesi sonucu Soçi kentinde 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

İHA saldırısı nedeniyle ülkedeki birçok havalimanında uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirilirken, Soçi kentindeki havalimanında 70 uçuşun ertelendiği, 4 uçuşun da iptal edildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular

Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir

Gergin geçen İBB davası hakkında Bakan Gürlek'ten net ifadeler
Beyaz Saray'da olay görüntü! Sırrı sonradan ortaya çıktı

Ses getiren kare! Bakın sırrı neymiş
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Hasan Can Kaya'dan sürpriz karar! Tarih de belli

Hasan Can Kaya'dan sürpriz karar! Tarih de belli
Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir

Gergin geçen İBB davası hakkında Bakan Gürlek'ten net ifadeler
Lüksün başkenti hayalet kasabaya döndü! Görüntü hayrete düşürdü

Lüksün başkenti hayalet kasabaya döndü! Görüntü hayrete düşürdü
Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi

Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu sayı verdi