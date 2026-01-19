Haberler

Rusya: Son 24 Saatte Ukrayna'ya Ait 149 Hedef İmha Edildi

Güncelleme:
Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saatte Ukrayna'ya ait toplam 149 hedefin vurulduğunu ve hava savunma güçlerinin çok sayıda insansız hava aracı ile roket düşürdüğünü açıkladı.

MOSKOVA, 19 Ocak (Xinhua) -- Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 149 hedefi vurduklarını duyurdu.

Bakanlık pazar günü yaptığı açıklamada, hedef alınan noktalar arasında uzun menzilli insansız hava aracı (İHA) üreten tesisler, enerji tesisleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne hizmet veren ulaştırma altyapısı ile Ukrayna ordusuna ve yabancı paralı askerlere ait geçici konuşlanma noktalarının bulunduğunu belirtti.

Açıklamada ayrıca, hava savunma güçlerinin son 24 saatte 220 sabit kanatlı İHA, 6 güdümlü hava bombası ve ABD yapımı 9 HIMARS roketini düşürdüğü bilgisi de yer aldı.

