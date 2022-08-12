Rusya-Ukrayna Savaşı
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Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna'nın Harkiv Oblastı'nın merkezi olan Harkiv kentinde Ukrayna askerleri cephede, Rus mevzilerine doğru ateşlemek üzere "GRAD" isimli çok namlulu roketatar sistemini konuşlandırıyor.
Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna'nın Harkiv Oblastı'nın merkezi olan Harkiv kentinde Ukrayna askerleri cephede, Rus mevzilerine doğru ateşlemek üzere "GRAD" isimli çok namlulu roketatar sistemini konuşlandırıyor.
AA / Wolfgang Schwan - Güncel