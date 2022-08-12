Rusya-Ukrayna Savaşı Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna'nın Harkiv Oblastı'nın merkezi olan Harkiv kentinde Ukrayna askerleri cephede, Rus mevzilerine doğru ateşlemek üzere "GRAD" isimli çok namlulu roketatar sistemini konuşlandırıyor. Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna'nın Harkiv Oblastı'nın merkezi olan Harkiv kentinde Ukrayna askerleri cephede, Rus mevzilerine doğru ateşlemek üzere "GRAD" isimli çok namlulu roketatar sistemini konuşlandırıyor. Güncel AA / Wolfgang Schwan Ukrayna Harkiv Rusya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Rusya-Ukrayna Savaşı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.