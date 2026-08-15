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Rusya'nın Samara Bölgesi'ne Füze Saldırısı

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Rusya'nın Samara Bölgesi Valisi Fedorişçev, Ukrayna'nın bölgedeki bir sanayi tesisine füze saldırısı düzenlediğini, acil ekiplerin olay yerinde olduğunu ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Rusya'nın Samara Bölgesi Valisi Vyaçeslav Fedorişçev, bölgedeki bir sanayi tesisine Ukrayna'nın füze saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Fedorişçev sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sanayi tesisine Ukrayna'nın füze saldırısı yaptığını belirterek, acil müdahale ekibinin oluşturulduğunu ve tüm acil servislerin olay yerinde olduğunu kaydetti.

Saldırının sonuçları ve kayıplar ile ilgili çalışmanın sürdüğünü aktaran Fedorişçev, bilgilendirmeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: AA
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