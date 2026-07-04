Rusya: Şubat 2022'den Bu Yana Ukrayna'nın Düzenlediği Saldırılarda 8.500 Sivil Hayatını Kaybetti

MOSKOVA, 4 Temmuz (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Ukrayna'nın Şubat 2022'den bu yana Rusya'ya düzenlediği askeri saldırılarda yaklaşık 8.500 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.

Miroşnik cuma günü düzenlediği basın toplantısında, Şubat 2022-30 Haziran 2026 tarihleri arasında saldırılardan etkilenenlerin sayısının 30.913'e ulaştığını belirterek, bunlardan 8.434'ünün ise yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Ukrayna'nın son üç ayda Rusya'nın 42 bölgesine düzenlediği saldırıların sivil altyapıya zarar verdiğini kaydeden Miroşnik, Starobelsk'te bir üniversiteye, Bryansk bölgesinde Belaruslu çocukları taşıyan bir otobüse ve Yenakiyevo'da bir sivil yolcu otobüsüne yönelik saldırıların özellikle büyük tepki çektiğini söyledi.

Miroşnik ayrıca 2014'ten bu yana saldırılarda toplam 373 çocuğun hayatını kaybettiğini, 1.845 çocuğun ise yaralandığını belirtti.

Rusya, Ukrayna'nın sivil hedeflere yönelik saldırılarını kınadı ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne resmi kanallardan diplomatik nota vererek bu olaylarla ilgili uluslararası bir inceleme başlatılması çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua