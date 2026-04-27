Rusya: Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik İHA saldırısında 1 kişi öldü

Rusya yönetimi, Ukrayna ordusunun Zaporijya Nükleer Santrali'ne insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda, bir santral çalışanının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna ordusunun santrale İHA ile saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, "Santralin ulaşım atölyesi bölgesine yönelik saldırı sonucu araç sürücüsü yaşamını yitirdi. Nükleer sanayi çalışanları hedef haline gelmemeli. Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik her türlü saldırı, insanlara ve güvenliğe yönelik tehdittir." ifadelerine yer verildi.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

Santral, Mart 2022'de Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Ekim 2022'de santralin Rus mülkiyetine geçirilmesine yönelik kararname imzalamıştı.

Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde İHA ve topçu saldırıları yaşanırken, Ukrayna ve Rusya saldırılar konusunda birbirini suçluyor.