Rusya, Ukrayna'nın Saldırısında 251 İHA Düşürdü

Rusya Savunma Bakanlığı, çoğu Karadeniz üzerinde olmak üzere Ukrayna'nın düzenlediği saldırılarda 251 insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gece boyunca Rus hava savunma sistemlerinin 251 İHA tespit ettiği ve düşürdüğü belirtildi.

Karadeniz üzerinde 62, Kırım Yarımadası üzerinde 40, Azak Denizi üzerinde 5 İHA'nın düşürüldüğü aktarılan açıklamada, Kursk Bölgesi'nde 34, Belgorod Bölgesi'nde 30, Nijniy Novgorod Bölgesi'nde 20, Voronej Bölgesi'nde 17, Krasnodar Bölgesi'nde 11, Bryansk Bölgesi'nde 8, Tula Bölgesi'nde 8, Ryazan Bölgesi'nde 4, Vladimir, İvanovo, Kaluga, Tambov ve Oryol bölgelerinde 2'şer, Lipetsk ve Moskova bölgelerinde 1'er İHA'nın imha edildiği bilgisi paylaşıldı.