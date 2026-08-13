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Rusya'dan Ukrayna Limanlarına İHA Saldırısı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa bölgesindeki İzmail ve Reni limanlarına insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiğini, Ukrayna Deniz Kuvvetleri yönetim merkezi ve askeri altyapının vurulduğunu açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusu için kullanılan İzmail ve Reni limanlarına saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi verildi.

Rus ordusunun Odessa bölgesindeki limanlara gece saldırılar düzenlediği kaydedilen açıklamada, saldırılarda Reni Limanı'nda Ukrayna Deniz Kuvvetlerinin yönetim merkezinin, İzmail Limanı'nda da Ukraynalı askerlerin geçici olarak konuşlandığı yer ile askeri yüklerin sevkiyatı ve depolanması için kullanılan altyapı unsurlarının vurulduğu aktarıldı.

Açıklamada, saldırıda insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA
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