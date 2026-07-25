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Rusya: Ukrayna'nın limanlarına yönelik saldırıları sürdürdük

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri amaçlarla kullanılan limanlarına yönelik saldırıları sürdürdüklerini belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri amaçlarla kullanılan limanlarına yönelik saldırıları sürdürdüklerini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemleri hakkında bilgi verildi.

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, Ukrayna'nın limanlarına yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Gece Odessa Limanı'nda askeri yüklerin sevkiyatı ve depolanması için kullanılan altyapı unsurları, İzmail Limanı'nda yakıt ve yağ sevkiyatı için kullanılan altyapı unsurları ile askeri malzeme deposu, Nikolayev (Mıkolayiv) Limanı'nda da askeri yükler taşıyan gemi vuruldu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, saldırıların havadan yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'larla gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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