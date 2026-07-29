Haberler

Rusya: Ukrayna’nın limanlarına ve gemilerine saldırı düzenledik

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın askeri amaçlarla kullanılan limanları ve gemilerine saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri amaçlarla kullanılan limanları ve gemilerine saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetleriyle ilgili bilgi paylaşıldı.

Rus ordusunun, dün akşam ve bugün sabah saatlerinde Ukrayna'nın askeri amaçlarla kullanılan limanları ve gemilerine saldırı düzenlediği kaydedilen açıklamada, Nikolayev (Mıkolayiv) Limanı'nda askeri yüklerin depolandığı unsurlar ile yakıt ve yağ tanklarının vurulduğu belirtildi.

Odessa ve Çornomorsk limanlarına askeri yükler taşıyan 2 kuru yük gemisinin denizde hedef alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, saldırıların insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlendiği aktarıldı.

Kaynak: AA
Üsküdar Belediyesi operasyonunun detayları! Kriptolu sistem kurmuşlar

Üsküdar operasyonunun detayları! Kripto detayı çok konuşulur
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jeff Bezos'un kızı denildi, gerçek çok başka çıktı

Babası sanılan isim gündem yarattı, gerçek çok başka çıktı
Artvin’de 12 yaşındaki çocuk kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Daha çocuk yaştaydı! Bahçede yere yığılıp hayata veda etti
Canlı yayında stüdyoyu terk etti! Hakaretler havada uçuştu

Canlı yayında büyük kavga! Hakaret yağdırıp stüdyoyu terk etti
İran'da polis öldüren 2 kişi binlerce kişinin gözü önünde idam edildi

İran'da polisleri öldüren iki kişi binlerce kişinin gözü önünde idam edildi
Önce sevgilisini sonra olayla ilgisi olmayan 2 kişiyi öldürmüştü! Katliamın nedeni akılalmaz

Sevgilisi ve 2 kişiyi öldürmüştü! Katliamın nedeni akılalmaz
Trump, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın cenazesine katıldı

Trump, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın cenazesine katıldı
İşten 10 dakika erken çıktı! Patronun attığı mesajı görünce şoke oldu

İşten 10 dakika erken çıktı! Patronun attığı mesajı görünce şoke oldu