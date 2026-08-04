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Rusya: Ukrayna Limanlarına Saldırılar Sürüyor

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri amaçlarla kullanılan limanları ve gemilerine yönelik saldırıları sürdürdüklerini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri amaçlarla kullanılan limanları ve gemilerine yönelik saldırıları sürdürdüklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'ya yönelik eylemleri hakkında bilgi verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'nın askeri amaçlarla kullanılan limanları ve gemilerine yönelik saldırıları sürdürdüğü belirtilen açıklamada, dün akşam Çornomorsk Limanı'nda askeri teçhizatın tamir edildiği, mühimmat, yakıt ve yağın depolandığı fabrika ile terminalin vurulduğu aktarıldı.

Saldırılarda, Nikolayev (Mıkolayiv) ve Yujnıy limanlarında askeri yük sevkiyatı yapan 2 kuru yük gemisi ile denizde seyir halindeki 2 kuru yük gemisinin hedef alındığı kaydedilen açıklamada, saldırıların karadan yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) ile düzenlendiği ifade edildi.

Kaynak: AA
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