Haberler

Rusya: Ukrayna'nın liman, gemi, askeri sanayi ve lojistik tesislerine saldırıları sürdürüyoruz

Güncelleme:
+20 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın liman, gemi, askeri sanayi ve lojistik tesislerine yönelik saldırıları sürdürdüklerini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın liman, gemi, askeri sanayi ve lojistik tesislerine yönelik saldırıları sürdürdüklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili bilgi verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'nın liman, gemi, askeri sanayi tesisleri ve lojistik merkezlerine yönelik saldırılarının devam ettiği belirtilen açıklamada, gece başkent Kiev'de insansız hava ve deniz araçlarının üretildiği tesisin vurulduğu aktarıldı.

Açıklamada, Nikolayev (Mıkolayiv) kenti ve Nikolayev bölgesinde yakıt ve askeri malzemelerin depolandığı 3 yük terminali, 5 lojistik merkezi ile Nikolayev Limanı'nda yakıt tankları, limanın çalışmasını sağlayan trafo merkezinin hedef alındığı kaydedildi.

Odessa Limanı'na geçiş yapan gemi ve "Starokazaçye" sınır kapısındaki lojistik tesislerinin vurulduğu belirtilen açıklamada, saldırıların karadan ve havadan yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) ile gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA
İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

İTÜ'de korkutan yangın! Ekipler bölgeye sevk edildi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gelin mehirde çıtayı başka yere taşıdı! Her yıl tekrarlanacak

Gelin mehirde çıtayı başka yere taşıdı! Her yıl tekrarlanacak
Suriye'den tepki çeken Türkçe kararı! Müfredattan çıkarıldı yerine Fransızca getirildi

Suriye'den tepki çeken Türkçe kararı
Üsküdar'da AK Parti kazandı, Cübbeli Ahmet'ten İBB mesajı geldi

Cübbeli Ahmet'ten Üsküdar seçimi sonrası olay sözler
Sultangazi'de ‘parka gidiyorum’ diye evden çıkan anne ve 3 çocuğu 2 gündür kayıp

Eşine "Parka gidiyoruz" dedi! Anne ve 3 çocuğundan haber yok
İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait insansız su altı aracını ele geçirdik

Hürmüz'de ABD'ye şok! İran gelişmiş su altı aracını ele geçirdi
Kayıp olarak aranan adamın cansız bedeni barajda bulundu

Ekipler sinyalin peşine düştü acı gerçekle karşılaştı
Skandal görüntüler sonrası harekete geçildi! Bir Haydar daha gözaltına alındı

Şovun sonu emniyette bitti! "Beyaz" Haydar gözaltında