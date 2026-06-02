Rusya: Ukrayna'nın Luhansk'taki kolej saldırısına karşı Kiev'de 10 askeri işletmeyi vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Luhansk bölgesindeki koleje yönelik düzenlediği saldırıya karşılık başkent Kiev'deki 10 askeri işletmeyi vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, geçen ay Ukrayna ordusunun ilhak edilen Luhansk bölgesindeki Starobelsk Meslek Koleji'ne yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediği anımsatıldı.

Buna yanıt olarak gece Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki askeri tesislere yoğun saldırı düzenlediği kaydedilen açıklamada, saldırının hipersonik aerobalistik füzeler dahil hava, deniz ve karadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'larla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Vurulan yerlerin sıralandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saldırı sonucu Kiev'de İHA üreten 10 işletme, kayıtları tutan ve nüfusu harekete geçiren 3 askeri yönetim merkezi, Zaporijya şehrinde bir makine imalat fabrikası ve 'Motor Sich' fabrikasındaki atölyeler, Dnipropetrovsk bölgesinde İHA ve füze sistem parçaları üreten işletme ve lojistik merkezi, Harkiv merkezinde 3 askeri sanayi işletmesi, Sumi bölgesinde askeri fabrika, Hmelnitski ve Poltava bölgelerinde askeri sanayi işletmeler vuruldu."

Açıklamada ayrıca, Ukrayna'nın Kiev, Hmelnitski, Kirovograd, Jitomir, Rivne ve Çerkası bölgelerinde bulunan askeri havaalanlarının saldırı hedefinde olduğu aktarıldı.

Olay

Ukrayna ordusunun 22 Mayıs'ta Luhansk bölgesindeki Starobelsk Meslek Koleji'ne İHA saldırısı düzenlediği ve saldırı sonucunda 21 kişinin öldüğü, 42 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın saldırısının "terör eylemi" olduğunu belirterek, "Bu, Kiev yönetiminin terör doğasını bir kez daha gösterdi." demişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki askeri sanayi tesisleri ile karar alma ve komuta merkezlerine sistematik olarak saldırı düzenleyeceklerini bildirerek, yabancı uyruklu vatandaşlar, yabancı misyon temsilcilik çalışanları ve uluslararası örgüt temsilcilerine Kiev'i derhal terk etme çağrısında bulunmuştu.