Rusya: Ukrayna'da Sumi ve Donetsk bölgelerinde 2 yerleşim birimini ele geçirdik
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Sumi ve Donetsk bölgelerinde iki yerleşim birimini ele geçirdiklerini açıkladı. Rus ordusu, bu süreçte toplamda 12 yerleşim birimini kontrol altına aldığını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Sumi ve Donetsk bölgelerinde birer yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurdu.
Ukrayna'nın 2 yerleşim biriminin, Rus güçlerince ele geçirildiği bildirilen açıklamada, "Sumi bölgesinde Sopıç, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Kaleniki yerleşim yerleri kurtarıldı." ifadesi yer aldı.
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, dün, mart başından bu yana Ukrayna'da 12 yerleşim birimini ele geçirdiklerini kaydetmişti.
Kaynak: AA / Dmitri Chirciu