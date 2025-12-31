Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Konutuna Yönelik Saldırıda Kullanıldığı İddia Edilen İha'nın Görüntülerini Yayınladı

(ANKARA) - Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna yönelik düzenlediği öne sürülen saldırıda kullanıldığı iddia edilen insansız hava aracına (İHA) ait görüntüleri yayınladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'na göre, Ukrayna'nın 29 Aralık gecesi Novgorod bölgesindeki başkanlık yerleşkesine fırlattığı toplam 91 insansız hava aracı Rus hava savunma sistemleri tarafından imha edildi.

Bakanlık tarafından yayımlanan videoda açıklama yapan Rus askeri yetkili, düşürülen İHA'nın Ukrayna yapımı "Chaklun-V" tipi bir keşif ve saldırı aracı olduğunu ve üzerinde bazı teknik değişiklikler yapıldığını söyledi. Yetkili, İHA'nın kuyruk kısmından vurulduğunu ancak büyük ölçüde bütünlüğünü koruduğunu belirterek, bunun "nadir bir durum" olduğunu ifade etti.

Açıklamada, İHA'nın patlamamış mühimmatının "çok sayıda öldürücü parça" içerdiği ve personel ile sivil hedefleri vurmak üzere tasarlandığı öne sürüldü. Rusya Savunma Bakanlığı görüntülerin "Kiev rejiminin Rusya Devlet Başkanı'nın konutuna yönelik planladığı terör saldırısına dair tartışmasız kanıtlar" niteliğinde olduğunu savundu.

Bakanlık açıklamasında, saldırının gerçekleşmediğini söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'in "ya gerçek durumdan haberdar olmadığı ya da her zamanki gibi yalan söylediği" ifade edildi.

Ayrıca yayımlanan haritada, Ukrayna'ya ait İHA'ların izlediği güzergah gösterildi. Harita, Rus hava savunmasının Bryansk bölgesinde 49, Smolensk bölgesinde 1 ve Novgorod bölgesinde 41 İHA'yı düşürdüğünü gösteriyor.