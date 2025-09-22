Rusya, Ukrayna'nın İHA Saldırısını Açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 114 insansız hava aracının (İHA), hava savunma sistemlerince çeşitli bölgelerde vurulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği belirtildi.

Ukrayna'ya ait 114 İHA'nın, gece hava savunma sistemleri tarafından yok edildiği kaydedilen açıklamada, bunların çeşitli bölgeler üzerinde düşürüldüğü ifade edildi.

Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, İHA saldırısı sonucu Belgorod kentinde 2 kişinin yaralandığını duyurdu.

Krasnodar Bölge Valisi Roman Sinyagovskiy de Telegram kanalından, İHA saldırısı sonucu bölgedeki bazı binalarda hasar oluştuğunu aktardı.

Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım'ın sözde yönetim başkanı Sergey Aksyonov ise dün Ukrayna ordusunun Kırım'a yönelik İHA'lar ile düzenlediği saldırı sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

Rusya Soruşturma Komitesi, Kırım'daki saldırıyla ilgili terör soruşturması başlatıldığını açıkladı.